Per le elezioni del 20 e 21 settembre nuovi orari per l'ufficio anagrafe del Comune di Pescara: tutte le info

Il Comune di Pescara ha ufficializzato date ed orari per poter chiedere il rilascio delle carte d'identità elettroniche, in vista delle elezioni che si terranno il 20 e 21 settembre prossimi. L'ufficio anagrafe prevede infatti il seguente orario:

Sabato 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00,

Domenica 20 settembre dalle ore 9.00 alle ore 22.00

Lunedì 21 settembre dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Le carte d'identità in queste giornate saranno rilasciate senza prenotazione per consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro che non dispongono di un altro documento equivalente. Ricordiamo che il decreto Rilancio del Governo ha stabilito una proroga al 31 dicembre 2020 per la validità di tutti i documenti di riconoscimento e d'identità. Per evitare assembramenti, saranno rilasciate le carte d'identità solo a coloro che sono sprovvisti di altri documenti per favorire proprio l'accesso di chi deve esercitare il diritto di voto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ricordiamo che a Pescara i cittadini saranno chiamati a votare esclusivamente per il referendum sulla legge costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.