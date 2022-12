Diverse strutture della Asl chiuse dal 9 al 21 dicembre: l'elenco

Attraverso una nota la Asl ha comunicato le chiusure al pubblico di diverse strutture nel periodo compreso tra il 9 e il 21 dicembre. L’unità operativa semplice dipartimentale di medicina dello sport, in via Pesaro 50, resterà chiusa il 9 dicembre, mentre l’unità operativa complessa Ser.D. e il servizio di alcologia di via Monte Faito, nonché il Ser.D. di Tocco da Casauria, rimarranno chiusi il 9 e 10 dicembre.

Anche l’ambulatorio di fisiokinesiterapia del Cers di Pescara Sud, in via Rieti, non sarà accessibile al pubblico il 9 e 10 dicembre. Inoltre lo sportello del servizio disabilità e supporto protesico resterà chiuso il 9 dicembre. La farmacia del presidio ospedaliero di Popoli non sarà aperta dal 12 al 16 dicembre. Infine la farmacia distribuzione diretta del presidio sanitario di Pescara resterà chiusa dal 19 al 21 dicembre.