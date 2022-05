Niente edizione 2022 per "Dall'Etna al Gran Sasso": lo ha deciso il comitato organizzatore angolano

L'edizione 2022 della nota rassegna enogastronomica e culturale "Dall'Etna al Gran Sasso" di Città Sant'Angelo non verrà organizzata. Lo ha reso noto il comitato con l'associazione omonima aggiungendo che per diverse motivazioni la diciassettesima edizione del noto appuntamento estivo che ha portato decine di migliaia di utenti nella città angolana negli anni, non potrà svolgersi. La decisione è già stata comunicata al sindaco Matteo Perazzetti con una mail a lui indirizzata e spedita oggi lunedì 2 maggio.

"Le motivazioni sono le seguenti: riscontro negativo avuto dagli sponsor storici; difficile attuazione e gestione del servizio bus navetta, per sopraggiunte decisioni aziendali Tua quali eliminazione del servizio nolo con conducente utilizzato negli anni scorsi ed eliminazione della residenza di lavoro ( sosta pullman in contrada Alzano ); l’aumento esponenziale delle materie prime; l’elevato costo per garantire giustamente il servizio safety di sicurezza, il servizio antincendio area festa, assistenza sanitaria con utilizzo di due ambulanze con relativo equipaggio, personale di supporto necessario per viabilità e assistenza parcheggi nelle aree di soste di emergenza."

L'associazione ha ringraziato il sindaco, l'amministrazione comunale e i suoi collaboratori per la massima disponibilità mostrata nel tentativo di riproporre l'evento:

"L’auspicio è che ci saranno tempi migliori per poter riproporre una manifestazione degna del nome e della fama delle passate edizioni."