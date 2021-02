In uscita “E sorridi ancora”, il nuovo singolo del cantautore pescarese Andrea Pimpini

Da venerdì 19 febbraio il brano sarà in rotazione radiofonica, nonché disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download; anticipa “Vai e non pensare”, il suo nuovo album di inediti, in uscita il 12 marzo

Da venerdì 19 febbraio sarà in rotazione radiofonica, nonché disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download, “E sorridi ancora”, il singolo di Andrea Pimpini che anticipa “Vai e non pensare”, il suo secondo album di inediti, in uscita il 12 marzo su etichetta discografica OneRpm / Warner Music Group.

«“E sorridi ancora” è un inno a chi, nonostante tutti i problemi della vita, sorride ancora – spiega Andrea – Mi fa grande tenerezza vedere gente che nasconde tutta la tristezza dietro un sorriso… Sono persone speciali, e questa canzone la voglio dedicare a loro».

“E sorridi ancora”, come detto, farà parte del nuovo disco di Andrea Pimpini, “Vai e non pensare”. L’album, già disponibile per il pre-save, presenterà 12 brani: 6 inediti, le 5 canzoni già presenti nell’Ep “Quando cammini per strada” e 1 sorpresa.