Don Giorgio Moriconi nominato assistente nazionale Agesci degli scout Rover-Scolte

Don Giorgio Moriconi è stato nominato assistente nazionale Agesci degli scout per quanto riguarda la branca Rover-Scolte. Il sacerdote, 65 anni, è parroco della chiesa di San Nunzio Sulprizio e San Marco Evangelista. Come si legge su LaPorzione.it, don Giorgio è stato nominato dal consiglio episcopale permanente della Conferenza episcopale italiana.

Già assistente ecclesiastico regionale sempre per la branca Rover-Scolte degli scout Agesci, don Giorgio ha accettato il nuovo incarico nazionale, che lo vedrà impegnato per i prossimi tre anni. "Questa richiesta - ha spiegato il sacerdote a LaPorzione.it - è arrivata ad agosto scorso, nell’ambito della route regionale in cui l’incaricata nazionale Chiara Bonvicini mi ha chiesto di pensarci un po’. Io ci ho pensato, ci ho pregato e all’inizio ho detto “no”. Poi ho chiesto consiglio all’arcivescovo Valentinetti e ai sacerdoti più anziani e loro mi hanno detto che era il caso che accettassi questo incarico nazionale, il quale mi impegnerà per due fine settimana al mese – dal venerdì alla domenica – per i consigli e il comitato nazionale e d’estate per i campi di formazione".