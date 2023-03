Vietato sostare e parcheggiare in viale d'Annunzio per una settimana: via ai lavori di rifacimento dell'asfalto

Dal 15 al 22 marzo tutti i giorni dalle 7 alle 18 sarà vietato fermarsi e parcheggiare su ambo i lati di via Gabriele d'Annunzio per consentire il rifacimento dell'asfalto. È quanto stabilito dall'ordinanza firmata dal dirigente del settore mobilità edilizia scolastica e verde per cui si prevede per l'intera settimana il restringimento della carreggiata con questa dunque parzialmente inagibile, al fine di consentire i lavori previsti dal piano di “Manutenzione straordinaria non programmabile delle vie della città”.

Il tratto interessato dalla chiusura alla sosta e quello che va dall'incrocio con via Conte di Ruvo a piazza Ovidio (davanti all'ex caserma Di Cocco). Il transito sarà consentito ai residenti per garantire l'accesso alle proprie abitazioni.

“La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza alla esecuzione delle opere sopra indicate compreso quelli eventualmente derivati dalla sosta e dal transito degli automezzi, utilizzati dalla ditta – specifica l'ordinanza -, fatte salve le applicazioni delle norme di legge che tutelano la incolumità pubblica e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della ditta che esegue i lavori restando il Comune di Pescara ed il suo personale tecnico completamente sollevato ed indenne”.

L'avvio del piano straordinario prevede la chiusura di diverse strade in città in questi e nei prossimi giorni. Tutte le informazioni sono disponibili sull'albo pretorio del Comune.