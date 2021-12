La dirigente scolastica risulta positiva al Covid-19, sanificato l'istituto Marconi di Penne

È stato sanificato, come da protocollo, l'intero istituto "Marconi" di Penne dopo la positività al Covid della dirigente scolastica.

In precedenza erano già stati sanificati i locali di presidenza, segreteria, servizi igienici e corridoi.

La dirigente scolastica, Angela Pizzi, nel ricordare come siano state rispettate tutte le misure di sicurezza anti Covid, ha scritto un messaggio su Facebook per tranquilizzare «tutti i miei studenti, le loro famiglie, i docenti e tutto il personale Ata del Marconi».

«I miei stretti collaboratori hanno effettuato già il tampone e sono tutti negativi. L'ufficio di presidenza è stato immediatamente sanificato perché ho provveduto immediatamente ad avvisare la scuola della mia positività, così come sono stati sanificati tutti i locali da me frequentati. Fortunatamente il dirigente è la persona che ha meno contatti diretti sia con gli studenti sia con il resto del personale e, solitamente non va in giro per i locali della scuola . Invito tutti alla calma... piuttosto non abbassiamo la guardia e al minimo sospetto rechiamoci nei luoghi preposti per sottoporci ai dovuti accertamenti... Vaccino e dispositivi di protezione ci aiutano a combattere il mostro! E soprattutto, in caso di positività, non abbiate paura o pudore a dichiararlo: il virus non conosce vergogna e non rispetta l'omertà'!».