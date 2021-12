DIpendente di Trenitalia aggredito su un treno nella stazione di Pescara: la denuncia e la solidarietà dei sindacati

Le segreterie sindacali della regione Puglia Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil e Fast Confsal denunciano un'aggressione subita da un collega dipendente di Trenitalia a bordo di un intercity nella stazione di Pescara. Si tratta dell'Icn 765 Milano - Lecce ad opera di un soggetto che, in base a quanto dichiarato dalle segreterie, era già stato allontanato precedentemente da un altro treno con il supporto della polizia ferroviaria, e che era stato immediatamente rilasciato.

Per questo, i sindacati chiedono intervenuti più incisivi alle forze dell'ordine aggiungendo:

"Ciò detto ci ritroviamo a segnalare l’ennesima aggressione al personale di bordo, avvenimenti che non possono essere più tollerabili. Non si può consentire una simile anarchia e non si può consentire che dei lavoratori, eseguendo semplicemente le funzioni loro riservate, subiscano tali vili attacchi. Chiediamo pertanto l’immediato e non più procastinabile intervento dell’azienda e della Prefettura per aprire subito un tavolo per le aggressioni soprattutto fisiche, ma anche verbali, al personale tutto."