"Te la faremo pagare", Diana Di Meo torna a Generazione Z dopo essere stata minacciata

Nel nuovo appuntamento di “Generazione Z” tornerà Diana Di Meo, la studentessa di Pescara che alla fine di aprile aveva raccontato, proprio alla trasmissione notturna in onda su Rai 2, la vicenda che l’ha vista vittima di revenge porn. Tuttavia, dopo la partecipazione al programma, la ragazza 22enne è stata vittima di insulti e minacce sui social. E così verrà nuovamente intervistata dalla conduttrice Monica Setta.

La puntata sarà visibile martedì 10 maggio, alle ore 00.20, sia su Rai 2 sia su RaiPlay. Due settimane fa, nello studio di "Generazione Z", Diana Di Meo aveva svelato che, quando era minorenne, un ragazzo più grande aveva cercato di abusare di lei puntandole un coltello contro. Alla fine la giovane era riuscita a difendersi, ma in lei è rimasto ancora oggi il trauma di un tragico ricordo decisamente indelebile.

Gli altri ospiti di “Generazione Z” saranno l’attrice Eleonora Giorgi, lo youtuber, presentatore e attore Guglielmo Scilla e Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Nel primo faccia a faccia, Monica Setta incontrerà proprio Jasmine Carrisi, che ha da tempo intrapreso le orme di famiglia come cantante e attrice. A seguire Eleonora Giorgi, protagonista di film di culto come “Borotalco”, “Mani di velluto” e “Sapore di mare 2”, racconterà i suoi amori, la sua famiglia e il suo rapporto con i giovani. Infine Guglielmo Scilla, noto anche come Willwoosh, racconterà al pubblico presente cosa gli è accaduto dopo aver fatto coming out.

“Generazione Z” si concluderà poi con un focus sulla musica al tempo dei social e del web. È aumentata la produzione di canzoni, ma quanti giovani artisti possono riuscire ad emergere oggi? Ne parleranno lo stesso Guglielmo Scilla, il presidente dell’Afi – Associazione Fonografici Italiani, Sergio Cerruti, e la cantante Alma Manera.