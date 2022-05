Abruzzo Indipendente al vicesindaco Santilli: "A Fontanelle rotatorie e aiuole sono foreste"

Una mail al vicesindaco e assessore al verde e i parchi pubblici della città Gianni Santilli per chiedere di intervenire subito nel quaritere Fontanelle dove il proliferare di erbacce e forsacchi ha praticamente trasformato aiuole e rotatorie in delle "foreste" dalla scarsa visibilità. Ad inviarla e chiedere un intervento urgente per non solo ridare decoro, ma anche rimettere in sicurezza le rotatorie, è l'associazione Abruzzo Indipendente che con delle fotografie mostra al vicesindaco quali siano le condizioni degli spazi verdi di via Caduti per Servizio, via Tirino e via Fontanelle denunciando anche la scarsa visibilità per chi quelle rotatorie deve impegnarle.

L'associazione auspica un rapido intervento dell'amministazione.