Demolizione "Ferro di Cavallo", iniziata l'assegnazione di nuovi alloggi a chi ne ha diritto

Sono iniziate le assegnazioni di nuovi alloggi in altri immobili per i residenti che ne hanno diritto del "Ferro di Cavallo" nel quartiere di Rancitelli a Pescara.

Mentre per coloro che occupano abusivamente gli appartamenti proseguono i procedimenti amministrativi.

A farlo sapere è il sindaco Carlo Masci dato che all'orizzonte ci sono i programmati lavori di demolizione della struttura residenziale.

«Abbiamo cominciato ad assegnare nuovi alloggi in altri immobili a chi ne aveva diritto», chiarisce il primo cittadino, «contemporaneamente stiamo portando avanti i procedimenti amministrativi per sfrattare gli abusivi. Molti hanno sempre strillato e protestato, mai nessuno aveva neanche immaginato l'abbattimento di quello scandalo che esiste da quaranta anni. Noi abbiamo detto che l'avremmo abbattuto, stiamo lavorando in silenzio e con grande determinazione per raggiungere questo obiettivo, considerato da tanti quasi impossibile. Comune di Pescara e Regione Abruzzo insieme per una grande operazione di risanamento ambientale e sociale».