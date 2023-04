Tiboni (Premi Flaiano) al sindaco: "Porta Nuova è ormai degrado e inciviltà, ma conta poco e ora resta anche senza la processione"

“Il sindaco Masci si scandalizza per il gesto incivile di un giovane che si è arrampicato su un balcone di casa d’Annunzio? Cosa c’è sta stupirsi per una parte della città che è stata abbandonata a se stessa? Se il sindaco muove qualche passo e raggiunge piazza Alessandrini vedrà il degrado più assoluto, tossici, alcolizzati, spaccio di stupefacenti, i muri del Mediamuseum completamente imbrattati, le porte scomparse dietro la vernice dei finti artisti, buche per le quali bisogna fare lo slalom per camminare e per le quali non sono state previste “'le pezze' di asfalto”.

Caustico il commento della presidente dei premi internazionali Flaiano Carla Tiboni che prendendo spunto dall'ultimo episodio di “movida” balzato agli onori delle cronache, torna a denunciare lo stato di degrado della piazza antistante quel Mediamuseum per il quale, aveva già denunciato più volte, si attende una riqualificazione così come la si attende per l'edificio.

L'episodio cui fa riferimento è quello immortalato da un cittadino che su corso Manthoné, a poche decine di metri da piazza Alessandrini: una fotografia in cui si vede un ragazzo letteralmente appeso al balcone di casa d'Annunzio raggiunto dopo essere salito sulle spalle di un amico. Una bravata pericolosa e fatta anche su un edificio che è un monumento oltre che un museo per la città. Un episodio che ha ben poco a che fare con il divertimento serale, ma che conferma comunque, questo quello che sostiene Tiboni, la situazione che si vive nella zona a causa di quei comportamenti “incivili” come li definisce, che più volte hanno visto il danneggiamento dello stesso Mediamuseum.

In piazza Alessandrini nonostante le tante denunce fatte da lei stessa, ma anche dai cittadini che spesso segnalano i comportamenti inappropriati che si consumano nella zona, nulla dunque sarebbe cambiato nonostante l'installazione di una telecamera.

“La notte i tossicodipendenti scavalcano il muretto del cortile interno del Mediamuseum per drogarsi, la mattina dopo troviamo un tappeto di siringhe abbandonate da dover scansare” denuncia ancora una volta la presidente dei premi internazionali Flaiano. Una situazione che si registra dunque in tutta la zona di Porta Nuova, aggiunge, che “vive nell’inciviltà e nel degrado ma non c’è stata risposta. Tante volte è stata richiamata l’attenzione su questa situazione e con l’installazione di una telecamera in piazza Alessandrini si pensava di risolvere tutto – conclude Tiboni -. Adesso non ci sarà più nemmeno la processione del venerdì santo. C’è una sorta di linea Maginot che divide Pescara centro e Pescara Porta Nuova. Ma l’inciviltà di quest’ultima pare di minore valenza”.