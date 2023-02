Dedicata al compianto Andrea Silvestrone la sfilata di moda "Violet Day" nel centro Ibisco [FOTO]

È stata dedicata al campione di tennis Andrea Silvestrone, tragicamente scomparso l'altro giorno a causa di un incidente lungo l'autostrada A14, l'evento denominato "Violet Day" al palamoda del centro Ibisco di Città Sant'Angelo.

Per la rassegna "Food & Fashion" si è svolto un interessante incontro per la presentazione dei capi delle nuove collezioni-moda firmate intimo Unigross e Anteprima abbigliamento.

Tanta persone per seguire l'evento ideato da Rossella Gianfagna e dall'imprenditore Giuseppe Massullo con le coreografie di Maura Paparo e le scenografie di Rossella Tilli, collaboratrici dei programmi di punta delle reti Mediaset.

Indossatrici e indossatori hanno fatto passerella con ballerini e acrobati di livello come Alessandro Mosca, finalista con i suoi numeri di acroipol del programma di Canale 5 "Tu si que vales" edizione 2021. Toccante l'esibizione del brano "Portami al mare" di Maurizio Tocco con le foto più significative dei momenti più belli della vita del tennista scomparso proiettate dalla regia tra la commozione generale di tutti i presenti. L'iniziativa è stata presentata dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli e dal giornalista Paolo Minnucci. Dopo i momenti riservati alla moda casual, alla pigiameria, intimo e agli abiti da sera, l'evento si è concluso con la degustazione di prodotti tipici di due regioni particolarmente votate come l'Abruzzo e il Molise. La parte food è stata ispirata alla regina delle spezie, lo zafferano con tante specialità preparate per l'occasione.

«Siamo soddisfatti di questa prima edizione che sarà sicuramente ripetuta», dicono i promotori dell'evento Giuseppe Massullo e Rossella Gianfagna, «la formula è piaciuta e ci metteremo subito al lavoro per programmare il futuro».