Decreto Rave, c'è chi dice sì

Il cosiddetto "Decreto Rave" che tanto sta facendo discutere in questi giorni non trova solo la contrarietà del centrosinistra ma vede d'accordo, oltre ai partiti della maggioranza di governo, anche alcuni operatori e promoter locali che hanno periodicamente a che fare con l'organizzazione di spettacoli in sicurezza.

Cominciando dagli esponenti politici, c'è il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Vincenzo D'Incecco, che stamane ha postato su Facebook questa riflessione: "Provate a chiedere agli organizzatori di sagre o feste patronali quante autorizzazioni devono mettere insieme per realizzare una sagra o la Festa di un Santo Patrono. Poi riparliamo dei rave party...".

Una posizione condivisa da Emanuele La Plebe, produttore discografico con una lunga esperienza in materia di eventi, che fa notare quanto segue: "Un evento musicale di massa va fatto rispettando regole e normative che sono onerose e dispendiose. Ci sono locali e attività che devono investire fior di quattrini per essere a norma e poter fare un po' di musica. I rave, che sono manifestazioni completamente illegali, prive di piani di sicurezza e, soprattutto, mercato aperto per droghe sintetiche e altamente devastanti, vanno assolutamente condannati".

Sul fronte del Pd, registramo la posizione del consigliere comunale Giovanni Di Iacovo: "Questo urgentissimo Decreto Rave è una pericolosa e furba bassezza. Innanzitutto con la scusa dei rave permette di incriminare anche chi manifesta in scuole e università, poi è colpevolmente confuso e generico sul concetto di "invasione" e sui "possibili rischi per la salute pubblica", ed è inquietante anche il limite di 50 persone in un raduno, senza contare le limitazioni del diritto di riunione". Poi conclude, con un filo di ironia: "Presumo che alla prossima Pasquetta andremo tutti in galera".