Le chiusure dei Cup e del laboratorio di analisi della Asl di Pescara per il mese agosto: date ed orari

La Asl di Pescara ha comunicato i nuovi orari e le chiusure per le casse e gli sportelli del Cup presenti in provincia per il mese di agosto. In particolare:

L'accettazione del laboratorio d'analisi dell'ospedale di Pescara sarà chiuso di pomeriggio dal 10 al 14 agosto.

Il Cup dell'area distrettuale Pescara Cers Pescara Sud sarà chiuso tutti i venerdì di agosto ovvero 7, 14, 21, 28

Il Cup dell'area distrettuale montana (Popoli, Scafa, Tocco da Casauria) dal 10 al 21 Agosto

Di seguito la tabella con tutti gli orari del cup telefonico e delle sedi erogative: