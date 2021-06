La Croce Rossa Pescara in piazza per la promozione della donazione del sangue

Giugno è il mese dedicato alla donazione del sangue e la Croce Rossa Italiana presenta la nuova campagna di sensibilizzazione “Dona che ti torna” in occasione del "World Blood Donor Day".

Nel 2021 l’Oms (organizzazione mondiale della sanità) ha assegnato all’Italia l’organizzazione del “World Blood Donor Day Global Event” che si terrà a Roma nei prossimi giorni, su iniziativa del ministero della Salute, del centro nazionale sangue e delle principali associazioni di donatori di sangue (Avis, Croce Rossa Italiana, Fidas e Fratres).

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-scopritore del fattore Rh. La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue offre anche l’opportunità di sensibilizzare i governi e le autorità sanitarie a potenziare la rete che garantisce le donazioni.

«La Croce Rossa di Pescara», afferma Gianluca Desiderio, presidente del comitato della Croce Rossa di Pescara, «sarà in prima fila con un evento che si svolgerà domenica 13 giugno dalle ore 10 alle ore 20 in piazza della Rinascita dove i nostri volontari, ai quali va la gratitudine di tutto il consiglio direttivo per l’importante lavoro svolto in questi difficilissimi mesi, promuoveranno e divulgheranno il valore e l'importanza della donazione di sangue».

«Sarà un momento importante», aggiunge Cristiano Barbiero, referente del Comitato del gruppo donatori sangue, «durante il quale avremmo l’obiettivo di raccogliere le adesioni di nuovi donatori di sangue. L'intervento e quanto mai prioritaria in quanto solo nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza Covid-19, le donazioni sono diminuite del 10%. Un dato preoccupante che si unisce alla necessità di coinvolgere maggiormente i giovani, nuovi potenziali donatori».