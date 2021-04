Covid, segnaletica orizzontale per il distanziamento davanti agli uffici postali di Pescara e provincia

Lo ha fatto sapere Poste italiane, aggiungendo che sono 17 per ora gli uffici postali dove gli utenti in attesa all'esterno troveranno la segnaletica per il corretto accesso e per mantenere il distanziamento

Poste italiane ha fatto sapere di aver installato in questi giorni, nelle aree di pertinenza di 17 uffici postali di Pescara e provincia, la segnaletica orizzontale per i clienti, per garantire un accesso corretto all'interno degli uffici e per mantenere il distanziamento sociale.

Gli uffici interessati a Pescara sono quelli di Pescara centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 2 (via Giosuè Carducci), Pescara 3 (viale Luisa D’Annunzio), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 7 (via Tiburtina) e Pescara 11 (via Monte Faito).

Nel Pescarese invece sono 11 le sedi che già dispongono di questa segnaletica, ovvero Cepagatti, Città Sant'Angelo 1 (via Cilli), Collecorvino, Fontanelle, Manoppello Stazione, Montesilvano Spiaggia (corso Umberto 34), Pianella, Santa Teresa di Spoltore, Tocco Casauria, Villanova e Villaraspa.

Queste misure si aggiungono a quelle già presenti dall'inizio della pandemia all'interno degli uffici postali per ridurre il contagio da Coronavirus.