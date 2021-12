Covid, sale a 134 l'incidenza dei contagi e al 9% l'occupazione dei posti letto dell'area non critica

Il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali in Abruzzo per il Covid è al 4% per le terapie intensive e al 9% per l'area non critica, a fronte di soglie di allarme rispettivamente del 10 e del 15%.

Come riferisce Ansa Abruzzo, l'incidenza settimanale dei contagi per centomila abitanti continua a salire e arriva a 134.

Una settimana fa era a 104.

A livello provinciale, i numeri più alti continuano a essere quelli del Teramano, dove l'incidenza registra il dato più alto da oltre un anno e arriva a 217. Segue il Chietino, fino a pochi giorni fa territorio con i numeri più bassi: il territorio continua a peggiorare e l'incidenza dei contagi sale a 132. Poi ci sono l'Aquilano (96) e il Pescarese (94).