Covid-19, l'esperto Albani: "Tornano i ricoveri difficili, i 30-40enni ostili al vaccino"

"Tornano i ricoveri difficili in ospedale, i 30-40enni sono ostili al vaccino".

A dirlo, all'Adnkronos, è Alberto Albani, referente sanitario della Regione Abruzzo per le maxi emergenze sanitarie.

"Abbiamo ricoverato una donna non vaccinata di circa 45 anni con una brutta polmonite", racconta Albani, "di casi difficili non ne vedevamo da alcune settimane. A Teramo un paziente, un no vax, è finito in ospedale con Covid, rischiando la pelle. Si salverà e ha detto che appena esce si metterà a fare una campagna a tappeto pro vaccino. L'appello mio, nostro, accorato, a tutti è che bisogna vaccinarsi, per non mettere a repentaglio la propria vita".

Albani spiega che in "Abruzzo i vaccini ci sono in abbondanza e che le prenotazioni non mancano, ma la fascia che più latita è quella fra i 30 e i 40 anni: al momento appare la più difficile da convincere, la meno presente negli hub vaccinali".

Infine Albani indica come "si comincia a vedere, in Abruzzo, l'effetto feste per la vittoria dell'Italia agli Europei di calcio: c'è, infatti un incremento dei contagi da Covid tra i giovanissimi, tra i 20enni e i 30enni. Sono per la maggior parte asintomatici o paucisintomatici, ma i numeri sono in aumento".