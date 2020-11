Covid 19, "La vita in diretta" torna a parlare di Pescara con il dottor Parruti [FOTO]

Il programma televisivo di Raiuno "La vita in diretta" è tornato a occuparsi di Pescara oggi pomeriggio con il dottor Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale 'Spirito Santo'. Proprio Parruti, in collegamento live dal nosocomio pescarese, è stato intervistato dall'inviato Max Franceschelli per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus.

Nell'occasione il medico infettivologo ha ricordato il grande lavoro che sta svolgendo in città il neonato Covid Hospital. Anche per questo la popolazione è invitata a osservare la massima prudenza nei comportamenti da adottare.

Durante il servizio - intitolato, appunto, «I medici agli abruzzesi: "Siate responsabili"» - si è parlato altresì di Avezzano e della difficile situazione che si sta attualmente vivendo nella Marsica. Ricordiamo che da domani (11 novembre) l'Abruzzo entrerà in zona arancione.