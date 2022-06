Strada dissestata e fontane imbrattate, la triste situazione di corso Vittorio Emanuele II [FOTO-VIDEO]

Strada dissestata in più punti e divenuta pericolosa e le fontane imbrattate.

Questa la condizione attuale di corso Vittorio Emanuele II a Pescara nel tratto compreso tra via Genova e corso Umberto I.

Tratto che l'allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Albore Mascia decise di rendere pedonale e per questo motivo venne scelta una pavimentazione maggiormente di pregio rispetto all'asfalto.

Ma come ben sappiamo qualche anno più tardi l'amministrazione del sindaco Alessandrini decise di riaprire al traffico veicolare. Tuttavia, evidentemente, il continuo passaggio di autobus e vetture ha inciso negativamente sulla pavimentazione che presenta numerose rotture, buche e dissesti. Spuntano anche dei ferri dalle piccole voragini che si sono aperte. Oltre al forte rumore che provocano i veicoli in transito sulla instabile carreggiata stradale. Gli esercenti e i residenti della zona chiedono un intervento per il ripristino della strada.

«La situazione in corso Vittorio Emanuele II è sconcertante», scrive un cittadino, «fontane sporche, muri imbrattati, strada in pessime condizioni che mette in serio pericolo gli ammortizzatori della auto, i motociclisti e i ciclisti. Una pessima cartolina di Pescara».