Al via il corso di formazione per vigili del fuoco volontari destinati ai distaccamenti di Lettomanoppello e Popoli

È iniziato ieri 25 ottobre il quindicesimo corso di formazione per vigili del fuoco volontari, che saranno destinati ai distaccamenti volontari di Lettomanoppello e Popoli. Lo ha fatto sapere il comando provinciale dei vigili del fuoco di Pescara, con il comandante Daniele Centi che, a seguito dei numerosi ed estesi incendi avvenuti nell'estate 2021 in provincia di Pescara, ed in particolare nella zona del Parco della Maiella, ha deciso di potenziare la presenza di uomini in quell'area.

Al corso parteciperanno 21 aspiranti vigili volontari che assicureranno soccorso tecnico non solo nei due comuni dove sono presenti i distaccamenti ma anche in quelli limitrofi, e saranno coordinati dal comando di Pescara e in sinergia con il distaccamento dei vigili del fuoco di Alanno. Il corso è diretto da Venanzio Balassone e la formazione teorica-pratica agli istruttori professionali Marco Ducci, Enio Salle e Piero Polimene.