Corsi di musica gratis per ragazzi nei quartieri periferici della città

L'iniziativa, che rientra nel progetto europeo "Kick Off Meeting Internazionale" è stata presentata in Comune dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore Paoni Saccone

Presentato questa mattina in Comune dal sindaco Carlo Masci, dall'assessore Mariarita Paoni Saccone e dal promotore Manfredo Di Crescenzo il progetto che punta a portare la forza e il fascino della musica fra le nuove generazioni dei quartieri periferici di Pescara. L'inziaitiva "Kick Off Meeting Internazionale" per il lancio del "Metodo Abreu" riesntra in un progetto europeo per la prevenzione del disagio giovanile coinvolgendo i giovani a rischio marginalità nella pratica orchestrale e corale

L’obiettivo è di creare un coro e un’orchestra sinfonica con la partecipazione di minori di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. Quindici docenti diplomati in conservatorio insegneranno a 45 ragazzi la pratica vocale e 45 quella strumentale in un ciclo di studi ospitato dal Comprensorio scolastico Pescara 1 di via Einaudi da settembre 2021 a dicembre 2022. A tutti i partecipanti verrà assegnato gratuitamente anche lo strumento musicale. Dodici di loro avranno infine anche l’opportunità di un incontro Erasmus in Spagna e dodici con i coetanei in Portogallo.