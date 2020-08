Coronavirus, positivo anche il quinto ragazzo della comitiva di Tocco da Casauria rientrata da Malta: negativi altri 60 tamponi

È risultato positivo al Covid-19 (Coronavirus) anche il quinto ragazzo della comitiva di Tocco da Casauria rientrata da Malta nei giorni scorsi.

A farlo sapere è il Comune toccolano che spiega anche come siano invece risultati negativi altri 60 tamponi eseguiti alle persone entrate in contatto con i ragazzi.

I test sono stati effettuati ieri, martedì 18 agosto, alcuni anche di controllo.

L’unico tampone con esito positivo riguarda il quinto ragazzo rientrato dall’estero, tutti gli altri hanno dato esito negativo. Come riferisce il Comune, il test positivo non impone al momento ulteriori disposizioni, essendo il ragazzo e i suoi familiari/conviventi già in isolamento.

«Pur essendo confortante il risultato negativo degli altri test», si legge in una nota, «raccomandiamo di non abbassare assolutamente la guardia. A chi ha avuto contatti con i ragazzi e fortunatamente può tirare un sospiro di sollievo, chiediamo comunque di stringere al necessario i contatti esterni per qualche giorno ancora, e comunque sempre utilizzando la mascherina e le precauzioni del caso. A tutti i toccolani ricordiamo che fino a venerdì vige l’obbligo di utilizzo di mascherina anche all’aperto in presenza di altre persone. Venerdì seguirà nuovo provvedimento. Resta la regola generale del distanziamento di almeno un metro gli uni dagli altri».