Covid, Pescara tra le città che sono attualmente al picco della pandemia

Pescara risulta tra le città che sono attualmente al picco della pandemia. È quanto indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le applicazioni del calcolo ‘Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), basate sulle differenze settimanali della curva dell’incidenza dei positivi totali nelle 107 province italiane.

La diffusione del Covid-19 sta seguendo andamenti diversi. Di queste, 7 sono prossime al picco mentre 28 lo hanno già raggiunto. In 40 si registra una crescita frenata, mentre in altre 13 si rileva ancora una crescita di tipo lineare. Infine, in 19 l’incidenza del virus è rapidamente aumentata.

Le province che hanno raggiunto il picco si trovano soprattutto in Toscana e in Umbria, "che anche a livello regionale mostrano di aver da poco superato il picco, assieme a Lombardia e Abruzzo, che sono attualmente al picco", afferma Sebastiani, rilevando poi che "queste regioni sono 4 delle 7 dove nelle ultime settimane del 2021 c’e’ stata una crescita esponenziale, con tempi di raddoppio degli incrementi piccoli, probabilmente a causa della diffusione della variante Omicron".