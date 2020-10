Coronavirus in Abruzzo, il bollettino: ci sono 37 nuovi casi positivi

Coronavirus in Abruzzo, secondo l'ultimo bollettino ci sono 37 nuovi casi positivi. Lo ha fatto sapere oggi la Regione Abruzzo. Di questi nuovi casi, 17 sono localizzati a Pescara, mentre 4 sono con residenze in accertamento. Gli altri sono distribuiti tra le province di Chieti, Teramo e L'Aquila. I positivi di oggi hanno un'età compresa tra i 14 e gli 87 anni.

In tutto in Abruzzo si contano attualmente 993 individui positivi, mentre sono stati eseguiti 208336 test complessivi. 76 persone sono ricoverate in ospedale, di cui 6 in terapia intensiva, mentre 919 si trovano in isolamento domiciliare. Infine, 3101 sono i pazienti dimessi e/o guariti.