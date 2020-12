Coronavirus, 344 nuovi casi accertati in Abruzzo ma calano ancora i ricoveri

Sono 344 i nuovi positivi al Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. I nuovi positivi hanno un'età compresa fra i 5 mesi e 93 anni, così suddivisi nelle varie province:

63 provincia dell'Aquila

88 provincia di Chieti

92 provincia di Pescara

95 provincia di Teramo+

6 residenti fuori regione o con residenza in corso di aggiornamento

Nove le nuove persone decedute, di cui 3 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Sale invece a 15737 il totale dei guariti, con 170 nuove persone che hanno superato la malattia nelle ultime 24 ore. Eseguiti nelle ultime 24 ore 4858 tamponi.

Gli attualmente positivi sono 15309, 165 in più nell'ultima giornata. Calano i ricoveri: 622 quelli nei reparti ordinari (9 in meno rispetto a ieri), e 63 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare si trovano 14624 persone.