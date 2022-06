Coronavirus in Abruzzo: nessun decesso, 694 nuovi casi e 700 guariti

Secondo gli odierni dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo si segnalano 694 nuovi casi, con nessun decesso registrato nelle ultime 24 ore. I guariti, invece, sono 700. Lo comunica in una nota l’assessorato regionale alla sanità.

Dei nuovi positivi, 183 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia, mentre 125 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, 1 (invariato rispetto a ieri) si trova in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Eseguiti, infine, 1.762 tamponi molecolari (2.351.645 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.464 test antigenici (3.785.702).