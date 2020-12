Coronavirus in Abruzzo: 294 nuovi positivi e 11 decessi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione. I nuovi casi, di cui 54 nel Pescarese, sono tutti di età compresa tra 8 mesi e 100 anni. Dal totale vanno sottratti 2 casi dei giorni scorsi, la cui residenza è stata accertata e attribuita alla provincia di riferimento.

Eseguiti 4701 tamponi. Sono invece 12.206 le persone guarite (+442). In tutto si registrano attualmente 17.088 positivi, mentre 738 sono i ricoverati (di cui 71 in terapia intensiva) e 16.350 quelli in isolamento domiciliare.