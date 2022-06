Coronavirus in Abruzzo: 2 decessi (1 nel Pescarese), 920 nuovi casi e 615 guariti

Secondo l'ultimo bollettino sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, sono 920 i nuovi casi registrati nella nostra regione. Di questi, 126 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 1 (invariato rispetto a ieri) si trova in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Inoltre 191 persone sono residenti o domiciliate nella nostra provincia. Lo comunica l’assessorato regionale alla sanità. Eseguiti 1.671 tamponi molecolari (2.349.883 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 4.532 test antigenici (3.782.238). Ci sono poi 2 decessi: un 98enne dell’Aquilano e una 89enne del Pescarese. Infine si segnalano 615 guariti.