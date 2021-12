Coronavirus in Abruzzo: 279 nuovi casi e 106 guariti, 1 decesso nel Pescarese

Nuovo bollettino della Regione sui contagi da Coronavirus in Abruzzo. Oggi si registrano 279 nuovi casi e 106 guariti, con 1 decesso accertato nel Pescarese: si tratta, nello specifico, di un 68enne. Dei nuovi positivi (tutti di età compresa tra 1 e 97 anni), 56 sono residenti nella nostra provincia.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3979 tamponi molecolari e 11444 test antigenici. 102 pazienti sono ricoverati in area medica (-12), mentre 10 si trovano in terapia intensiva (+1) e 4776 sono in isolamento domiciliare (+183), con sorveglianza attiva da parte delle Asl.