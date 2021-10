Coronavirus in Abruzzo, il bollettino: 167 nuovi casi e 45 guariti nelle ultime ore

Il bollettino odierno sui contagi da Coronavirus in Abruzzo segnala 167 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni) e 45 guariti nelle ultime ore. Dei nuovi positivi, 15 persone sono residenti o domiciliate in provincia di Pescara.



64 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 10 (+1 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 1705 (+111 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Eseguiti 2981 tamponi molecolari e 9087 test antigenici. Il tasso di positività è pari all'1.38%. Non ci sono altri decessi.