Coronavirus in Abruzzo: 3570 nuovi casi, 8 morti (uno nel Pescarese) e 1382 guariti

Il bollettino odierno della Regione sui contagi da Coronavirus in Abruzzo segnala 3570 nuovi casi, 8 morti tra i 71 e i 96 anni (di cui uno nel Pescarese) e 1382 guariti. Dei nuovi positivi al Covid, tutti di età compresa tra 2 mesi e 100 anni, 817 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia.

350 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 41 (+4 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 62536 (+2175 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Eseguiti 7225 tamponi molecolari (1810690 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 22454 test antigenici (2230257). Il tasso di positività è pari al 12.02%.