Coronavirus, 35 positivi e 50 guariti: anche 2 decessi

Coronavirus, l'assessorato regionale alla Salute, con il consueto bollettino quotidiano, aggiorna la situazione relativamente al contagio in Abruzzo.

Sono 35 i nuovi casi di positività riscontrati nell'ultimo giorno su 5.880 tamponi eseguiti tra molecolari (2.243) e antigenici rapidi (3.637).

I nuovi casi si riferiscono a persone di età compresa tra 3 e 82 anni.

Questa la suddivisione a livello provinciale: 24 L'Aquila, 2 Chieti, 1 Pescara, 6 Teramo. Sono stati registrati altri 2 decessi mentre sono 50 coloro che hanno superato l'infezione con il totale dei guariti/dimessi che giunge a quota 70.836 guaritil. Sono 1.256 gli attualmente positivi (-21), 42 le persone ricoverate in area medica (-10), un solo paziente in terapia intensiva (invariato) e 1.212 in isolamento domiciliare