Zero nuovi contagi da Coronavirus in Abruzzo su 801 tamponi e zero decessi

In Abruzzo non si registrano nuovi contagi nelle ultime 24 ore, come fa sapere l'assessorato regionale alla sanità

Nessun nuovo positivo al Covid accertato in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere l'assessorato regionale alla sanità. Anche i decessi restano invariati con il bilancio fermo a 2512 vittime.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71708 dimessi/guariti (+12 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 942 (-12 rispetto a ieri).

29 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 912 (-12 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 473 tamponi molecolari (1214038 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 328 test antigenici (533334).

Del totale dei casi positivi, 19139 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+9 rispetto a ieri per riallineamento), 19519 in provincia di Chieti (invariato), 18210 in provincia di Pescara (invariato), 17592 in provincia di Teramo (invariato), 586 fuori regione (invariato) e 116 (-9) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.