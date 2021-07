Scendono a 25 i nuovi positivi al Covid in Abruzzo, nessun guarito e nessun decesso

Sono 25 i nuovi positivi accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere l'assessorato regionale alla sanità. I nuovi contagi, con età fra 18 e 79 anni, sono così distribuiti sul territorio: 2 provincia dell'Aquila, 2 provincia di Chieti, 9 provincia di Pescara, 7 provincia di Teramo, 5 con residenza in accertamento.

Eseguiti 4581 tamponi fra antigenici e molecolari. Nessun nuovo decesso accertato ma anche nessun nuovo guarito. Gli attualmente positivi sono 954 (+25), 29 ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 924 in isolamento domiciliare (+24).