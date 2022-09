"Guardare sotto gli ombrelli": premiati i vincitori del contest fotografico organizzato a Manoppello [FOTO]

“Movimento”, “Manoppio sotto gli ombrelli” e “Vedere il tramonto tra gli ombrelli”. Sono questi i nomi delle tre fotografie che si sono aggiudicate rispettivamente il primo, il secondo e il terzo posto nel contest fotografico del concorso “Guardare attraverso gli ombrelli” organizzato dalla Pro-loco Volto Santo in sinergia con il Comune di Manoppello in occasione dell'evento estivo “Manoppello sotto gli ombrelli”. A realizzarle rispettivamente Antonio Di Francescantonio, Vanessa De Meis e Nicole Mattone che sono stati premiati domenica in occasione della festa patronale di San Rocco.

Trentuno le opere in gara. A valutarle, come da regolamento, l’assessore comunale al turismo e alla Ccltura Giulia De Lellis, la presidente della Pro-loco Manoppello Giulia Del Rosso e gli esperti Ivo Iezzi, Antonio Romilio e Luisa Cremonese.

“Ringrazio tutti i partecipanti e la Pro-loco per l’impegno e la passione – dichiara De Lellis -. Il contest fotografico ha suscitato interesse e curiosità non solo fra i residenti e dimostra che a Manoppello abbiamo molto da far conoscere a partire dal partire dal patrimonio architettonico del nostro centro storico”.