Sono 714 i positivi al Covid a Spoltore, quasi tutti asintomatici: a scuola 11 classi in quarantena

A Spoltore sono 714 le persone positive al Covid-19.

Sono quasi tutti a casa in quanto asintomatici o con sintomi lievi.

Solo 3 persone risultano ricoverate in ospedale, come informa il sindaco Luciano Di Lorito che aggiorna relativamente alla situazione covid nel territorio spoltorese.

In totale, dall'inizio della pandemia, sono 84 le persone di Spoltore per le quali è stato necessario il ricovero a causa del Covid. Sono stati contagiati 2.505 cittadini, 38 le vittime: un dato drammatico ma rimasto fortunatamente invariato dalla scorsa primavera. La ripartizione per genere è del tutto uniforme, con il 49,4% dei contagi che ha riguardato le donne e il 50,6 % per gli uomini. La fascia d'età più colpita è quella tra i 30 e i 50 anni (716 casi), ma negli ultimi mesi spicca il balzo registrato nella fascia d'eta fino ai 15 anni (355 casi).

«Dopo le festività natalizie, con la riapertura delle scuole, sono molti i positivi riscontrati all'interno delle classi», segnala il primo cittadino, «e da lì il contagio in genere ritorna nelle famiglie, andando a colpire le fasce d'età che erano già largamente coperte dalla vaccinazione e per le quali c'era stato un calo evidente dei casi nei mesi scorsi. Anche per questo è importante fare la dose di richiamo».

Sul fronte scolastico sono 11 le classi in quarantena nelle scuole di Spoltore: l'attività didattica continua comunque in Dad per le classi I B, II B, III A, V B, della primaria di Santa Teresa; nella primaria centro urbano per la classe IV A ; per la sezione A dell’Infanzia del capoluogo; per l’Istituto comprensivo nella primaria di Villa Raspa nelle classi I C, V B, V C e in due sezioni nell’Infanzia di Villa Raspa. Il Comune di Spoltore ha intanto richiesto la riattivazione del proprio centro vaccinale ed è in contatto con la Asl per organizzare degli open day nei fine settimana, in collaborazione con i medici di base.