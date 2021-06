Consegna degli attestati ai 50 detenuti del progetto “GenerAttore” per il reinserimento sociale

Sono 50 i detenuti del carcere di Pescara che hanno partecipato al progetto Lo sport generAttore di comunità e che riceveranno l'attestato.

Si tratta di un percorso voluto dal ministero dell’Interno, patrocinato dal Comune di Pescara e realizzato sul territorio grazie alla collaborazione con l’Us Acli.

Il fine è il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti in esecuzione e, nel contempo, a fornire loro gli strumenti di reinserimento sociale e lavorativo.

Gli ospiti della casa circondariale San Donato hanno preso parte a due corsi di formazione su temi e argomenti legati allo sport: operatore ludico-sportivo e operatore di fumetto sportivo. Infine, è stato anche organizzato un premio letterario, sempre sui temi dello sport. Il percorso di “Generattore”, partito nel 2019 e poi bloccato dall’emergenza sanitaria, è ripreso negli ultimi mesi dello scorso anno; è stato già reso noto che proseguirà, visti gli ottimi riscontri ottenuti. Secondo le linee stabilite dal ministero degli Interni i principali obiettivi dell’intervento sono i seguenti: garantire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei detenuti; favorire il percorso rieducativo e il reinserimento sociale dei soggetti in esecuzione di pena; contribuire alla strutturazione di attività sportive nelle carceri; promuover lo sviluppo di un rapporto solidale e sinergico tra istituto penitenziario e territorio di riferimento; trasformare le buone prassi in modelli di intervento per renderle trasferibili.



Adamo Scurti ha voluto ringraziare gli istruttori esterni alla struttura carceraria: Angela ed Emanuela Trivarelli, Guido Babuscio, Antonio Vinci, Giuseppe Gozzo, Beniamino Cardines, Tania Tacconella,Antonio Di Cecco e Giacomo Fortuna. Alla consegna degli attestati, oltre allo stesso Scurti, sarà presente anche il sindaco Carlo Masci.