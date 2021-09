In 1200 (a Montesilvano) per il concorso da vigile urbano a Pescara: i posti sono 15

In 1200 sono arrivati a Montesilvano per svolgere il concorso da vigile urbano a Pescara, per la precisione istruttore di vigilanza con contratto a tempo determinato per un anno: i posti a disposizione sono 15 e le selezioni, iniziate ieri, andranno avanti anche oggi al Grand Hotel Adriatico. Si entra solo con green pass e tampone.

I candidati, che devono rispondere a 60 quiz con risposta multipla, sono stati scaglionati in chiamate che vengono effettuate ogni 2 ore e mezzo a partire dalle 8. Secondo quanto emerso, si sono presentate meno persone del numero previsto. In futuro, per chi sarà risultato idoneo allo scritto, si terranno anche le prove fisiche, molto probabilmente allo stadio Adriatico.