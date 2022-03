Nell'Aurum il concorso interregionale Aibes riservato ai barman

Sarà l'Aurum di Pescara a ospitare il concorso interregionale Aibes (associazione italiana barmen e sostenitori) in programma domani, martedì 15 marzo.

Sarà una giornata interamente dedicata ai barman professionisti aperta al pubblico con la possibilità di ammirare e degustare ottimi cocktail.

Dalle ore 10 del mattino fino alle 19 con i migliori barman di Abruzzo e Molise saranno presenti anche gli studenti degli istituti alberghieri, con la preparazione di cocktail e long drink.

L’Aibes Abruzzo e Molise per l’occasione ricambierà l’ospitalità dei colleghi delle Marche che saranno presenti all’evento. Questo il programma della giornata: ore 10 inizio concorso scuole; ore 14 inizio concorso barman; ore 18 finalissima; ore 19 premiazione. «Pescara ospiterà un evento unico nel suo genere e sarà questa l’occasione per conoscere e vedere dal vivo professionisti del settore e giovani promesse», scrive Claudio Di Nicola, fiduciario Aibes Abruzzo/Molise, «un ringraziamento particolare va alla Preside a al corpo docente dell’istituto alberghiero di Roccaraso per la collaborazione e la presenza. Verranno accesi i riflettori su di una professione che merita di essere conosciuta meglio per la sua importanza e per la costante crescita professionale».