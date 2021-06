Grande successo per i 3 concerti della fanfara dei Bersaglieri [FOTO]

Partecipati e apprezzati i 3 concerti della fanfara dei Bersaglieri "La Dannunziana" andati in scena a Pescara ieri, mercoledì 2 giugno, in occasione del 75esimo anniversario della nascita della Repubblica

È stata apprezzata l'iniziativa della fanfara dei Bersaglieri "La Dannunziana" che ieri, mercoledì 2 giugno, si è esibita in 3 distinti concerti in altrettante zone di Pescara.

Le popolari e amatissime note del repertorio bersaglieresco hanno fatto da colonna sonora alle celebrazioni del 75° anniversario della festa della Repubblica.

«Si è rinnovato quindi, nel segno del tricolore», si legge in una condivisione del Comune, «il solido legame tra l’amministrazione comunale e la fanfara dei bersaglieri in congedo «La Dannunziana» che è stata protagonista di un triplo concerto a beneficio della cittadinanza, con la direzione di Dino Armando Tonelli, docente di tromba al conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara».

«La Dannunziana» si è esibita alle ore 17 nel centro monsignor Britti di via Rio Sparto, in seguito, alle ore 18:15 nello spazio verde del parco Mimmo Morelli in via Pasolini e infine alle 19:15 in piazza della Rinascita (Salotto) per il concerto conclusivo cui erano presenti il sindaco Carlo Masci e il presidente del Consiglio comunale Marcello Antonelli.