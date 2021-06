Al Comune di Spoltore giurano due nuove Guardie Ittiche [FOTO]

Coordinati in Abruzzo da Sebastiano Di Maio, i volontari della Guardia Ecozoofila Nazionale sono formati per contrastare i reati ambientali e in particolare quelli in materia di rifiuti, bracconaggio e tutela della fauna

Al Comune di Spoltore giurano due nuove Guardie Ittiche. Si tratta di Pasqualino Favale e Matteo Galassi, volontari della Guardia Ecozoofila Nazionale, che davanti al sindaco Luciano Di Lorito hanno letto la formula di rito:

"Giuro di essere fedele alla repubblica italiana ed al suo capo, di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".

"Con questo giuramento", ha detto loro il sindaco, "diventate una certezza di questo territorio. Pasquale già lo conosciamo bene per il suo impegno, immagino sarà un'esperienza nuova per Matteo che ha "soltanto" 21 anni, come diciamo noi che di anni ne abbiamo di più. Sarai affiancato da persone più esperte e sono sicuro che darai un importante contributo".

Si tratta infatti di due persone che già si sono messe a disposizione della comunità, ad esempio per le attività del Centro Vaccinazioni di Santa Teresa di Spoltore. Coordinati in Abruzzo da Sebastiano Di Maio, i volontari della Guardia Ecozoofila Nazionale sono formati per contrastare i reati ambientali e in particolare quelli in materia di rifiuti, bracconaggio e tutela della fauna.