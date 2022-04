Comune di Penne, il segretario generale Francesca Vecchi lascia: andrà a Giulianova

Cambio in vista al Comune di Penne, dove il segretario generale Francesca Vecchi lascia il proprio incarico dopo 8 otto anni di servizio: a partire dalla prossima settimana, la professionista approderà al Comune di Giulianova.

Ieri, 8 aprile, in occasione del consiglio comunale che era dedicato all'approvazione del bilancio di previsione, i gruppi consiliari hanno voluto salutare la dottoressa Vecchi. E il sindaco del capoluogo vestino, Gilberto Petrucci, ha ringraziato Francesca Vecchi "per l'impegno e per il lavoro" che lei ha sempre svolto "con passione e professionalità".