Il Comune rende omaggio alle vittime innocenti dell'eccidio di Colle Orlando a Fontanelle

Una commemorazione per ricordare e rendere omaggio alle 3 vittime innocenti dell'eccidio di Colle Orlando a Fontanelle.

È quella che ha organizzato il Comune di Pescara per domani, mercoledì 13 ottobre.

L'appuntamento è alle ore 11 e saranno presenti, oltre al sindaco Carlo Masci e al presidente del consiglio comunale, Marcello Antonelli, le autorità civili, militari e religiose e le associazioni combattentistiche e d’arma.

Carlo Alberto Di Berardino, nato nel 1903, era ragioniere alle Officine Camplone; Marco Di Giacomo, contadino, nato a Città Sant’Angelo nel 1892 e residente in una casa colonica su Colle Orlando, aveva combattuto nella prima guerra mondiale; Giuseppe Mancini, nato nel 1893, era operaio nell’Azienda autonoma della strada. Avevano tredici figli. La loro colpa era quella di non aver consegnato ai tedeschi alcuni fucili da caccia tenuti in casa, ma che erano tutti inutilizzabili perché ferrivecchi e di cui forse non avevano neppure cognizione. Le Ss non si mossero a pietà per quella inconsapevole violazione delle prescrizioni di un bando militare del feldmaresciallo Albert Kesselring: Di Berardino, Di Giacomo e Mancini furono allineati sul bordo della strada e uccisi a Colle Orlando dove oggi un cippo ricorda la loro esistenza barbaramente spezzata da un crimine di guerra.