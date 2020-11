A Città Sant'Angelo salgono a 69 gli attualmente positivi al Covid

Salgono a 69 gli attualmente positivi a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Perazzetti con una diretta sulla sua pagina Facebook ufficiale, per fare il punto della situazione della pandemia nella città angolana.

Di questi, tre sono ospedalizzati. Tre sono anche i nuovi guariti. Le persone in isolamento domiciliare attualmente sono 58, 7 quelle di Città Sant'Angelo che stanno facendo la quarantena fuori dal comune, mentre una persona sta facendo la quarantena a Città Sant'Angelo pur essendo residente in altro comune.

Il sindaco si è raccomandato con i cittadini vista l'entrata in vigore a partire da domani 18 novembre dell'ordinanza del presidente Marsilio che dispone la zona rossa in Abruzzo con una serie di nuove restrizioni, e l'obbligo di autocertificazione per tutti gli spostamenti anche nel Comune, che devono essere comprovati da motivi di lavoro, necessità o salute. L'attività fisica è consentita vicino alla propria abitazione. Le scuole, come nel resto d'Abruzzo, sono aperte in presenza fino alla prima media compresa.