Cento cinofili a Villanova per la gara dei cani organizzata da Italcaccia Pescara

Prima manifestazione dell'anno da parte di Italcaccia Pescara, che, con l'ausilio della sezione comunale di Spoltore, ha organizzato una prova epr cani da ferma senza sparo, con l’immissione di oltre 60 starne con lo

scopo precipuo di ripopolare un territorio, nel comune di Villanova di Cepagatti, idoneo alla specie. La gara si è svolta in un terreno di circa 40 ettari con oltre 60 esemplari di cani da ferma che si sono confrontati su 3 categorie distinte: inglesi garisti, continentali garisti e cacciatori.

I concorrenti sono arrivati anche da Marche e Molise, come spiega Gabriele Ermesino, presidente provinciale di Italcaccia:

“L’Italcaccia di Pescara ha dimostrato, ancora una volta, di essere un’associazione venatoria vicina alle problematiche della caccia e della cinofilia, in grado di difendere i diritti dei cacciatori. Ne è una prova anche l’organizzazione, come questa, di una manifestazione cinofila a scopo di ripopolamento con l’obiettivo di far divertire il popolo dei cacciatori e gli amanti degli ausiliari da ferma, oltre, poi, a ripopolare una zona locale con selvaggina autoctona. Nutrita è stata la partecipazione, da parte di molti giovani, che si sono avvicinati al mondo della cinofilia con grande rispetto e passione”.

I vincitori della competizione sono stati: Categoria Continentali garisti Ottavio Giampaolo con E.b. Cocos di Poggio San Remo; Gianluca Pettine con E.b. A-Dim; Andrea Galliè con B.i. Bacco; Giulio Diodato con D.t. Taro;

Categoria Inglesi garisti: Andrea Galliè con S.i. Orso; Gianluca Pettine con S.i. Devil; Elio D’Onofrio con S.I. Alfa; Giovanni Savini con P.i. Bandito; Gianluca Pettine con S.i. Super; Mario Valli con S.i. Murdock

Categoria Cacciatori: Ugo Taglieri con S.i. Tina; Danilo Buonasperanza con S.i. Floyd; Sergio Susini con S.i. Vento; Emilio Amoroso con D.t. Nanà; Rocco D’Arcangelo con E.b. Max; Gaetano Forcone con K. Calvin; Nicola Bomba con E.b. Miro; Remo Mercuri con S.i. Freccia; Tonino Miani con B.p. Exenia; Mario Parlione con S.i. Sally; Lorenzo Della Croce con S.i. Perla