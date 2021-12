L'annuncio di Christian De Sica in diretta tv ad "Amici": "A Capodanno sarò in piazza a Pescara". Ma non è ancora ufficiale [VIDEO]

«Io sarò in piazza a Pescara il primo dell'anno, ti aspetto lì».

Questo quanto detto da Christian De Sica ieri, domenica 5 dicembre, nel corso della diretta televisiva di "Amici" su Canale 5.

Il popolare attore e showman era stato chiamato a valutare come giudice esterno alcune esibizioni dei ragazzi in gara nel programma televisivo condotto da Maria De Filippi.

Tra le sfide anche quella di un giovane cantante pescarese, Crytical che alla richiesta di De Sica di dove fosse risponde di Pescara. Dal pubblico un boato, non pochi i concittadini presenti in studio, e De Sica prende la palla al balzo per annunciare che sarà in piazza a Pescara a Capodanno. E invita il giovane Crytical a essere presente.

L'assessore ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese, conferma il contatto avuto con il management di De Sica e non esclude che possa esserci proprio lui tra gli ospiti del prossimo Capodanno. Ma, nel ringraziare De Sica per l'apprezzamento mostrato nei confronti della nostra città e la pubblicità positiva che ne è derivata ieri, Cremonese chiarisce anche che sono diverse le proposte giunte per il primo giorno dell'anno e che la soluzione migliore verrà valutata e scelta nei prossimi giorni.