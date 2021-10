Scatta la chiusura per lavori del tratto dell'autostrada A14 fra Atri - Pineto e Città Sant'Angelo: date e dettagli

Scatta una notte di chiusura per il tratto autostradale della A14 fra i caselli di Atri - Pineto e Città Sant'Angelo - Pescara Nord. Lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia illustando i dettagli delle chiusure per lavori. Dalle 22 del 24 ottobre fino alle 6 del 25 ottobre la chiusura interesserà entrambe le carreggiate. Contestualmente resteranno chiuse le due aree di servizio Torre Cerrano est e Torre Cerrano ovest. Entrata consigliata verso Ancona: Pineto; entrata consigliata verso Pescara: Pescara Nord.