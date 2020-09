Grande successo per l'iniziativa "Chiese aperte" a Città Sant'Angelo

Grande riscontro e successo di pubblico per l'iniziativa estiva "Chiese aperte" del Comune di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, aggiungendo che centinaia di turisti hanno fatto visita al borgo ed alle chiese cittadine, aperte per l'occasione al pubblico contemporaneamente.

Soddisfatto il vicesindaco Travaglini, che ha ringraziato l' Arciconfraternita del Rosario, Don Lorenzo Di Domenico, Parroco di Città Sant’Angelon che ha garantito l’apertura della splendida cattedrale di San Michele Arcangelo e delle altre chiese, e servizio Infopoint. Le presenze oscillavano fra le 50 e 150 persone a serata, con i gruppi che rimanevano 10/15 minuti con presenza continua dalle 21 alle 24.

Il sindaco Matteo Perazzetti:” Grande soddisfazione per l’elevatissimo numero di turisti che hanno invaso il centro storico, cosa che non era mai avvenuta. Ci dispiace che molte iniziative in cantiere, non si siano potute realizzare ma, sicuramente, il prossimo anno faremo scoprire altri tesori nascosti e itinerari unici del nostro territorio